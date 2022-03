Ein Unbekannter hat rund um die Jagdhütte „Im Märchenwald“ bei Kirkel-Altstadt rote Körner mit Rattengift ausgestreut. Wie die Homburger Polizei berichtet, wurde ihr dies am Montag, 21. März, gemeldet. Die Jagdpächter hätten die Giftkörner so gut wie möglich aufgelesen. Man könne aber nicht ausschließen, dass Reste des Rattengifts noch am Boden liegengeblieben sind. Die Homburger Polizei erinnert daher an die ohnehin bestehende Anleinpflicht für Hunde und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06841 1060.