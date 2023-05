Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hunde darf er gar keine mehr halten. Jetzt hat ein Zweibrücker auch noch Ärger mit dem Veterinäramt, weil er zwei Tauben in einem sehr kleinen Käfig hielt, den er ans Fenster gehängt hatte. Die eine gehörte ihm gar nicht, die andere hat er eingefangen. Dass er es nur gut gemeint habe, nahmen ihm die Tierärzte nicht ab.

Was man nicht darf: eine beringte Taube einfach so aufnehmen, um sie gesund zu pflegen. Was man auch nicht darf: Eine wilde Taube fangen und zur beringten Taube in einen sehr kleinen,