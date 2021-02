Zusammen mit der Feuerwehr haben Tierschützer am Samstag, 20. Februar, mehrere Taubenküken aus der Halle des Homburger Hauptbahnhofs gerettet. Das Elternpaar der Vogelkinder hatte ausgerechnet auf der großen Bahnhofs-Anzeigetafel sein Nest gebaut. Die Tierretter siedelten die Taubenfamilie mitsamt dem Nest an eine geeignetere Stelle um. Die Homburger Feuerwehr stellte eine Leiter zur Verfügung, dann stieg ein Tierschützer auf die Leiter und griff nach dem Nest. In einer Transportbox wurden die Küken weggebracht.