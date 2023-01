Die Themen des Tages

Erstmals in seiner Geschichte wird der Landkreis Südwestpfalz am Ende des Jahres 2023 ein zweistelliges Euro- Millionen-Minus ausweisen. Weil es keine Chance auf einen Ausgleich des Haushalts gibt, gilt der Kreis als leistungsunfähig. Die Gründe.

Es könnte bald schon neues Bauland bei Pirmasens-Erlenbrunn geben. In der Ortsbeiratssitzung im Dezember wurde dem Gremium in nichtöffentlicher Sitzung über die Möglichkeiten dazu berichtet. Wo genau das Baugebiet sein soll, ist noch Geheimsache.

Bundesweit klagen die Tafeln wegen zu vielen Kunden und weniger Lebensmitteln. Die Pirmasenser Tafel hat es da besser. Es gab wieder einmal einen Geldregen und dazu noch Sonderpreise für den Wareneinkauf bei der Wasgau AG.

Der Mietvertrag des Cap-Marktes in der Zweibrücker Hallplatzgalerie läuft Ende September 2023 aus. Im zweiten Quartal soll entschieden werden, wie es dann weitergehen soll.

Weil das Land neue Sicherheitsauflagen erlassen hat, haben einige Städte in der Pfalz ihre Faschingsumzüge abgesagt. Zweibrücken nicht.

Großzügig haben Südwestpfälzer auch das Uganda-Projekt von Ludwig Heim unterstützt. Mit einer solchen Spendensumme hat selbst der Münchweilerer nicht gerechnet.

An den beiden Zweibrücker Gymnasien und an der IGS Contwig beginnen am Freitag die Abiturprüfungen. Doch die Grippewelle bereitet Sorgen.

Im Zeitplan liegt der Bauabschnitt beim Brückenneubau am Hornbacher Ortsausgang in Richtung Brenschelbach. Doch bis die Straße nach Brenschelbach wieder befahren werden, dauert er noch.