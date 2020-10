Schokoriegel, Fischstäbchen, Tiefkühlhähnchen – so richtig gut gehen ließ es sich ein 23-Jähriger in einem Discounter im Etzelweg. Eigentlich würde man sich als Filialleiter über so einen Rausch wohl freuen. Das Problem: Das Geschehen spielte sich nachts ab und rief die Polizei auf den Plan. Dabei hatte sich der 23-Jährige am Dienstagabend ordnungsgemäß vor Ladenschluss im Geschäft eingefunden. Dann nahm das Unheil seinen Lauf: Laut eigener Aussage sei er auf der Kundentoilette eingeschlafen und habe nicht bemerkt, dass der Markt schließt.

Waren teils in der Unterhose versteckt

Auf dem stillen Örtchen entdeckten ihn um 2.10 Uhr auch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, nachdem der Bewegungsmelder aktiviert worden war. Die Zeit dazwischen war der 23-Jährige durchaus produktiv: Seinen Hunger stillte er mit Schokoriegeln. Wohl für schlechte Zeiten wollte er Fischstäbchen und Tiefkühlhähnchen horten – laut Polizei teilweise auch in der Unterhose. Einzig der verschlossene Alkoholschrank erwies sich offenbar als zu widerspenstig für den jungen Mann, der schon vor seinem „Einkauf“ zu tief ins Glas geschaut hatte – um 3 Uhr hatte er noch 1,13 Promille. Folgen hat der nächtliche Streifzug trotzdem: Er erhielt lebenslanges Hausverbot im Markt und wurde wegen Einbruchdiebstahl angezeigt. titz