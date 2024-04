Am Wochenende könnte uns der erste Sommertag, sprich mindestens 25,0 Grad, bevorstehen. Das wäre für Anfang April ungewöhnlich früh. Wie kommt es dazu?

Tief Timea positioniert sich über dem Atlantik und schaufelt sehr warme Luft direkt aus Nordafrika über das Mittelmeer zu uns. Da die Luft aus der Sahara kommt, wird auch eine ordentliche Portion Saharastaub in ihr erhalten sein, weshalb der freundliche Wettercharakter in der Höhe etwas getrübt sein könnte.

So wird das Wetter im einzelnen

Der Freitag bringt zwischen Wolken auch etwas Sonnenschein, am Abend könnte es vorübergehend ein wenig tröpfeln bei 10 Grad morgens und schon milden 19 Grad am Nachmittag. Mäßiger Wind aus südwestlichen Richtungen.

Der Samstag wird der bislang wärmste Tag des Jahres. Bei viel Sonne, eventuell getrübt durch Saharastaub, sind am Nachmittag in Zweibrücken bis zu 25 Grad möglich (am südlichen Oberrhein bis 29 Grad). Es weht ein mäßiger, südlicher Wind.

Am Sonntag überwiegt ebenfalls der freundliche Wettercharakter. Wegen des Staubs könnte der Himmel rötlich erscheinen. Morgens 11, nachmittags 22 Grad. Der Wind weht mäßig aus südwestlicher Richtung.

In der Nacht zum Montag ist aus Nordwesten geringer Regen möglich. Der Montag verläuft ähnlich wie der Sonntag, abends sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Morgens 11, nachmittags 21 Grad bei leichtem südöstlichen Wind.