Der neu zusammengestellte Aufsichtsrat der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewobau hat am Donnerstagabend das Stadtratsmitglied Thorsten Gries ( SPD) zum Vorsitzenden gewählt. In dieser Funktion folgt er auf seinen Parteifreund Bernhard Düker, der dem Stadtrat nicht mehr angehört. Als stellvertretender Vorsitzender wurde Rolf Franzen ( CDU) vom Gewobau-Aufsichtsrat in dessen konstituierender Sitzung wiedergewählt. Die weiteren Aufsichtsratsmitglieder sind die Stadträte Pervin Taze und Theresa Baumann (SPD), Falk Dettweiler und Harald Benoit (AfD), Anne Oberle (FDP), Gertrud Schiller und Thomas Eckerlein (CDU), Kurt Dettweiler (FWG), Achim Ruf (Grüne) und Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) Der zwölfköpfige Aufsichtsrat tagt mindestens viermal im Jahr. Die Besetzung des Kontrollgremiums wird vom Stadtrat gewählt, hinzu kommt der Oberbürgermeister. Zur Vorberatung treffen sich unterschiedliche Mitglieder des Aufsichtsrats zudem jeweils einmal im Quartal in einem Bau- beziehungsweise Prüfungsausschuss. Hauptamtlicher Geschäftsführer der Gewobau ist Jörg Eschmann.