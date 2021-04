An der Thomas-Mann-Grundschule in Ixheim gibt es zum Schuljahresende einen Schulleiterwechsel. Die bisherige Schulleiterin Gertrud Rothaar geht dann in den Ruhestand. Für die Stelle gibt es laut Eveline Dziendziol, Pressesprecherin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, zwei Bewerbungen. Das Besetzungsverfahren laufe. Dziendziol: „Die Stellenbesetzung soll übergangslos zum 1. August erfolgen.“ Die Thomas-Mann-Schule ist seit 20 Jahren eine Schwerpunktschule und hat als solche die Aufgabe, Kinder mit Beeinträchtigungen zu integrieren. Diese gehen gemeinsam mit den anderen Kindern in die Schule und werden von integrativen Kräften unterstützt.