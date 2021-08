Die Besetzung der Schulleiterstelle an der Thomas-Mann-Grundschule in Ixheim verzögert sich. Es hatte zwei Bewerbungen gegeben, aber der oder die Unterlegene klagt gegen die Entscheidung. Nun soll ein Gericht die Auswahl prüfen. Das teilte Eveline Dziendziol auf Anfrage mit, Pressesprecherin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier. Bis wann die Stelle besetzt werden kann, sei ungewiss, so die Pressesprecherin. Die bisherige Schulleiterin, Gertrud Rothaar, war zum Schuljahresende in Ruhestand gegangen. Die neue Schulleitung sollte ihre Stelle übergangslos zum 1. August antreten, hatte die ADD mitgeteilt. Da dies nun nicht möglich ist, „nimmt zurzeit die dienstälteste Lehrkraft die Dienstgeschäfte an der Grundschule Ixheim wahr“, informiert Dziendziol. Ursula Kau-Michel ist als dienstälteste Lehrkraft vorübergehend mit der Schulleitung betraut. „Wir müssen abwarten, aber wir hoffen, dass sich das schnell erledigt hat“, so Kau-Michel auf Anfrage.