Thomas Leiner aus Bechhofen und Peter Lauer aus Großsteinhausen werden neue Mitglieder im Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land. Thomas Leiner, ehemaliger CDU-Fraktionsvorsitzender im Bechhofer Gemeinderat, ist Nachrücker für Björn Bernhard, der am 1. Juni sein Amt als Verbandsbürgermeister antrat. Peter Lauer wird neues Mitglied der FDP-Fraktion im Verbandsgemeinderat, weil der zweite Beigeordnete Thomas Hohn seinen Sitz abgeben musste, nachdem ihm der Brandschutz, um den er sich seit Sommer 2019 kümmert, auch offiziell als eigener Geschäftsbereich übertragen wurde. Die beiden Nachrücker werden am Donnerstag verpflichtet. Der Rat tagt ab 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Dietrichingen.