Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Die Karikaturen sind eigentlich eine Ausnahme in meinem künstlerischen Schaffen“, sagt Thomas Brunner (57), der in der aktuellen großen Zweibrücker Karikaturenausstellung gleich mehrere Zeichnungen in den Schaufenstern des Reisebüros Schmid präsentiert.

Auch wenn er ursprünglich einen anderen Beruf erlernt hat, gehört das Zeichnen doch von Kindheit an einfach zu seinem Leben dazu. „Ich hab' eigentlich immer ’nen