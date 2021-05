Doppelpass, doppelt Spaß: Der 33-jährige Andreas Baur ist in Pirmasens bekannt durch sein Trainer-Engagement bei den Pirmasens Praetorians. Bei der Football-Abteilung des FK Pirmasens stand er zwei Jahre lange als Headcoach an der Seitenlinie. Inzwischen ist er Trainer bei den Kaiserslautern Pikes. Als Theaterspieler stand Baur für das Pirmasenser AKT (Armes Kreatives Theater) schon oft auf der Bühne.

Als Schauspieler ist Baur seit 2009 aktiv, da war er 22. Seine Ehefrau Rabea war beim AKT schon vorher aktiv. „Ich hatte gar keine Berührungspunkte zum Theater“, sagt Baur. Der Besuch bei einer Aufführung in der Pirmasenser Festhalle weckte dann sein Interesse an der Bühnenschauspielerei.

Erst Techniker, dann Darsteller

„Eigentlich wollte ich nur mal als Techniker aushelfen. Das hat mir dann so gut gefallen, dass ich überlegt habe, auch mal selbst mitzuspielen“. Beim Stück „Nichts mehr nach Calingasta“ stand Baur dann erstmals auf der Bühne bei der Theatergruppe, die aus einem Dutzend Schauspielern besteht. „Bei uns hat keiner eine Schauspielausbildung“, erläutert Baur. Akt wurde 1995 von Achim Ropers gegründet wurde.

Neunmal spielte Baur bislang bei der Amateur-Theatergruppe mit. „Ich habe nur einmal wegen des Studiums ausgesetzt. Es waren mal kleinere, aber auch mal größere Rollen“, sagt Baur. Fünf bis sechs Aufführungen pro Jahr vor 100 Zuschauern, also vor ausverkauftem Haus, hat er schon mitgemacht.

Der Geomatiker bei den Stadtwerke Homburg sieht aber eine Ebene, auf der sich die beiden Hobbys ähneln. „Der Umgang mit den Menschen ist eine große Parallele. Da nimmt sich Probe und Training nicht viel. Man lernt auch, wie man mit Menschen umgeht. Das gilt im Football aber nicht nur als Trainer, sondern auch aus Sicht des Schiedsrichters“, erklärt Baur, der auch als Unparteiischer auf dem Feld tätig ist.

Dennoch gibt es auch andere Ähnlichkeiten. Einen Einsatz kann man nicht nur im Theater verpassen, sondern auch im Football. „Beim Theater verpasst man mal den Einsatz oder die Technik klemmt. Als Footballer läuft ein Spieler ein falsche Route, oder versteht den Spielzug nicht“, erzählt Baur, der deshalb beim Theaterspiel, wie auch als Trainer seiner Kaiserslautern Pikes viel Wert darauf legt solche Ungereimtheiten durch ein Gespräch aus dem Weg zu räumen.

Theaterspieler probt, Trainer pausiert

Zurzeit probt die AKT-Truppe wieder. „Corona-angepasst“, so Regisseur Achim Ropers, für „Das Strindberg-Experiment“, das Ende November in der Pirmasenser Festhalle Premiere haben soll – pünktlich zum 25-jährigen Bestehen der Theatergruppe. Dafür wird die Festhalle in einer neuen Form bespielt. In dem Stück, das Strindbergs Stücke „Die Gespenstersonate“ und „Die Stärkere“ verknüpft, spielt Andreas Baur einen Oberst.

Die Football-Saison ist abgesagt, vor 2021 wird nicht gespielt, in Kaiserslautern hofft man auf Freundschaftsspiele ab September. Doch da wirkt Andreas Baur dann eher im Hintergrund mit, denn seine Frau erwartete Nachwuchs und er hat sich bis Jahresende beurlauben lassen.

Trotzdem brennt er natürlich weiter für American Football. „Als wir vor fünf Jahren die Pirmasens Praetorians gegründet haben, war das Team für mich wie ein Kind. Es ist eben anders, als in das Gefolge einer Gruppe zu kommen“, erzählt der Headcoach der Pikes. Als Offensive Coordinator hatte er im vorigen Jahr noch in der Regionalliga Stefan Heiler, seinem Trainer-Vorgänger, assistiert und gehört bei den Pikes auch zum Vorstand.

Wird Theaterspielen und Football zusammen nicht mal zu viel? „Ich habe schon ein paarmal in der Theatergruppe gesagt, dass Theater und Football sehr viel ist. Auch im Football hat man Höhen und Tiefen. Niederlagen machen ja keinen Spaß. Im Endeffekt mache ich dann doch immer weiter, weil mir beides einfach sehr viel Spaß macht“, stellt Baur fest. Spätestens im nächsten Jahr wird er wieder an der Seitenlinie bei den Pikes zu finden sein.