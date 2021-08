Er ist zurück! Mit „Elsterbach 2 – Das Jahr der Ankunft“ ist dem Saarländer Hans Therre (73) ein fesselnder, anspruchsvoller Roman gelungen. Und mit jeder Seite dringt er näher zum Innersten seiner Leser vor.

Therre ist ein Beobachter, ein Reisender, ein Interessierter. Er versteht Zusammenhänge, die auf den ersten Blick wirr und chaotisch wirken. Er dröselt das auf und verpackt es in Worte. Man ist schon auf der ersten Seite gebannt. Der zweite Teil von „Elsterbach“ (der erste erschien 2020) plätschert dahin, nicht seicht, sondern spannend und manchmal ein bisschen sonderbar.

Auch wenn der Schreibstil eher konstant gemütlich ist, ist das, was sich dahinter verbirgt, temporeich und rasant. Therre nimmt den Leser sozusagen sanft an die Hand, um ihn durch die wilde Geschichte zu führen.

Er baut die Geschichte, die im ersten Teil mit dem Umzug des Schriftstellers Anders zurück zu seiner Heimatstadt eingeführt wurde, aus. Vieles, was im ersten Band noch etwas schwammig war, bekommt deutlichere Konturen.

Die Spannung überstrahlt die Erzählung nicht, sondern bahnt sich hin und wieder in Form von ungeahnten Ereignissen an. Therre macht es Spaß, seine Hauptfigur in emotional schlimme Situationen zu werfen und zu beobachten, wie Anders sich da rauslaviert. Im Roman sind Aktion und Reaktion zentrale Kernpunkte. Als Leser möchte man immer wieder wissen: Wie reagiert der Protagonist darauf?

Anders muss den Tod seiner geliebten Frau verarbeiten. Um noch mal neu anzufangen, ist er in seine alte Heimatstadt zurückgekehrt. Alt fühlt auch er sich oft. Der 61-Jährige dachte vor dem Umzug, alles würde leichter. Aber alles kommt, genau wie im echten Leben, immer anders.

Hans Therre (aus Obertal bei St. Wendel) arbeitet den inneren Schmerz von Anders hervorragend heraus. Er macht sein inneres Leiden deutlich und gibt seiner Seele sozusagen eine Stimme. So kann man nicht nur seine Gefühle nachvollziehen, sondern leidet oft mit.

Auch wenn der Roman, der einer Erzählung gleicht, nicht gerade leicht zu lesen ist, sticht eins besonders hervor: die Erzählkunst. Therre ist ein Künstler, der mit seinen Worten Fragmente wie Pinselstriche zeichnet. Er formt Situationen, verwirft sie wieder, und nutzt viele Metaphern, um bildgewaltige Szenarien zu erschaffen. Das hilft, um seiner komplexe Sprache zu folgen. „Erzählen wir vom Augenblick, der aus der Zukunft ins Licht des Tages sprießt und in die Vergangenheit sinkt.“

Inhaltlich birgt der Roman nicht viel Neues, aber die Verpackung, der Stil, die Aufbereitung machen daraus etwas Einzigartiges. Viel Stille findet sich im Buch wieder. Leise Momente. Wie im Film, wenn die Kamera übers Land zoomt und einen plätschernden Bach einfängt. Anders’ Begegnungen mit anderen Menschen – dem Elektrotechniker, eine Dame von der Friedhofsverwaltung – scheinen flüchtig, hallen aber nach.

Therre versteht es, auf emotional-fokussierte Weise Menschen lebendig werden zu lassen. Nur durch kleine Gesten oder Blicke. „Als ich wegen des Urnengrabs und der Überführung der Urne vorspreche, schaut mich die Gemeindeangestellte in der Friedhofsverwaltung an, schweigend, tief, sie schaut mich Alten an, der ihr Vater sein könnte, wie eine Mutter ihren Sohn. Ein Heimatblick.“

Der Roman wirkt in vielen Passagen filigran, wie eine dünne Haut, hinter der ein Herz schlägt. Voller Leben und Abenteuer.

Lesezeichen

Hans Therre: „Elsterbach 2 – Das Jahr der Ankunft“, Conte-Verlag St. Ingbert 2021, 388 Seiten, 20 Euro.