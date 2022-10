In der heutigen Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats will Oberbürgermeister Marold Wosnitza einen Überblick über den Stand der laufenden Bauprojekte in der Stadt und geplanter geben. Unter anderem sollen die Themen Ersatzbau von Ampelanlagen und die Radwege an der Steinhauser Straße und zwischen Zweibrücker-Oberauerbach und Winterbach-Niederhausen aufgerufen werden. Der Bauausschuss tagt am Dienstag, 11. Oktober, ab 17 Uhr im Ratssaal, Eingang Schillerstraße.