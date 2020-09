In der Sitzung des Stadtrats am Mittwoch ab 17 Uhr in der Aula des Hofenfels-Gymnasiums geht es im öffentlichen Teil unter anderem um das geplante Neubaugebiet „Wohnen am Kirchberg“ in Ixheim. In der jüngsten Bauausschuss-Sitzung hatten die Auflagen in dem Baugebiet für Diskussionen gesorgt.

Hintergrund der Auflagen für die Bauherren – unter anderem die Verwendung heller Farben, das Verbot von Schottergärten und das Begrünen von Dächern – sind Bedenken von Naturschützern, dass das Baugebiet dem darunter liegenden Ixheim eine wichtige Kaltluftschneise nehmen könnte.

Weiterhin geht es im Stadtrat um neue Bahnstrecken bei Zweibrücken und Auftragsvergaben für den Neubau der Kita in der Gabelsbergerstraße.