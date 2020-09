Der Patient ist cholerisch, die Therapeutin hilflos, die Patient lügt, die Therapeutin auch? Es wird spannend in „Therapie - ein Stück“ von Jagoda Marinic. Das erste Theaterstück seit Corona wird am Freitag und Samstag, 25. und 26. September, um 19.30 Uhr im Zweibrücker Roten Ochsen (Bitscher Straße 25 in Ixheim) aufgeführt. 150 Personen dürfen kommen, so Maria Siener. Die Zweibrückerin hat ihre Truppe, den Theaterverein Bühnenreif aus Sulzbach , erstmals in ihre Heimatstadt geholt. Sie selbst spielt die Therapeutin, Florian Kern den Patienten. Das Stück dauert 105 Minuten (plus 20 Minuten Pause). Karten für neun Euro gibt es im Roten Ochsen, bei Tabak Beyer, unter Telefon 0681/30140731 und buehnenreif-saar.de.