In jeder Schulklasse gibt vermutlich ein bis zwei Kinder, die sexuell missbraucht wurden. Wie sich Kinder dagegen wehren können, erfahren sie in einem Theaterstück.

Im vergangenen Jahr gab es bundesweit 15.507 polizeilich gemeldete Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch. Die Dunkelziffer liegt weitaus höher. Forscher gehen davon aus, dass jeder siebte bis achte Erwachsene in seiner Kindheit Opfer von Missbrauch wurde und dass in jeder Klasse ein bis zwei Schülern betroffen sind. Kinder für sexuellen Missbrauch sensibilisieren und vor sexualisierter Gewalt und Ausbeutung schützen – das ist Ziel des Theaterstücks „Trau dich!“, das am Mittwoch in der Zweibrücker Festhalle gastierte.

Das Theaterstück des Theaterensembles des Schultheaters Frankfurt arbeitet das Thema anhand von vier Szenen auf. „Davon je zwei zur Selbstbestimmung und zwei zu sexualisierter Gewalt“, erläuterte Katharina Fertsch-Röver, Mitarbeiterin des Schultheaters, im Vorfeld der Aufführung. „Es schafft eine kleine Distanz zwischen den Geschehnissen und den Darstellern, um es auch für Kinder aushaltbar zu machen. Außerdem ist es nicht zu schwer und nicht zu pädagogisch.“

Kinder öffnen sich meist zu spät

Auch die Kinder selbst wurden interaktiv eingebunden. 465 Fünf- und Sechstklässler aus 20 Klassen der gemeinsamen Orientierungsstufe der Mannlich-Realschule plus und des Hofenfels-Gymnasium (HFG) sahen das Stück in der Festhalle. Auf alle Geschichten folgte ein Happy-End. Das Projekt sollte Anreiz dafür sein, um Kinder, Lehrer und Eltern für das Thema zu sensibilisieren. Häufig würden Angst und Scham eine große Rolle spielen, Kinder würden sich erst in den Hilfsangeboten richtig öffnen. Als zentrales Vehikel solle das Stück daher bei Betroffenen den Gedanken „Ich kenne so etwas“ hervorrufen, ihnen den ersten Schritt zur Hilfe erleichtern.

Die Initiative „Trau dich!“ wurde erstmals 2012 durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gestartet und ist Teil eines Aktionsplans der Bundesregierung. Zunächst in Hessen gestartet, tourte die vierköpfige Gruppe zuletzt auch durch Rheinland-Pfalz. In Zukunft darf man auf eine Neuauflage in Videoform gespannt sein, die dann auch Themen wie Cyberkriminalität und Sexting beinhalten könnte. Finanziert wird das Ganze vom Land, Kooperationspartner und Veranstalter in Zweibrücken war das städtische Jugendamt. „Wir befanden uns seit etwas mehr als einem Jahr in der Planung“, erklärte Natascha Glahn, Suchtpräventionsfachkraft des Zweibrücker Jugendamts.

Hilfsangebot-Nachfrage steigt nach Aufführungen

Erfahrungen andernorts zeigten, dass nach den Aufführungen die Nachfrage nach lokalen Hilfsangeboten deutlich angestiegen sind. So hatten auch in Zweibrücken die Schüler am Mittwoch die Möglichkeit, sich im Foyer der Festhalle genauer über verschiedene Hilfsangebote zu informieren. Vor Ort waren etwa der polizeiliche Opferschutz, der sowohl Beratung für Betroffene anbietet, als auch über anstehende Strafverfahren informiert. Oder der Frauennotruf sowie die Beratungsstelle Phoenix der Arbeiterwohlfahrt (Awo), die saarlandweit für männliche Betroffene zur Verfügung steht. Sie hilft dabei, wie Betroffene und Angehörige mit der Situation umgehen können und welche Schritte zur Hilfeleistung eingeleitet werden können.

Um auch Lehrer und Eltern in das Thema einzuweihen, fanden bereits ein Elternabend sowie ein methodischer Workshop für Lehrkräfte statt, der den Umgang des Themas in der Schule behandelte. Dabei erhielten die Lehrkräfte kleine Karteikarten mit zahlreichen Tipps, auch im Unterricht solle das Thema nachbearbeitet werden. Eine Zusammenarbeit mit den Schulen sei für das Jugendamt essenziell gewesen, da die Lehrer „näher an den Schülern dran sind“, wie Jugendamtsleiter Jörg Klein meinte.

Vertrauenslehrer machen Sozialarbeit mit

Kathrin Fischer, Präventionslehrkraft am Hofenfels-Gymnasium, beklagte, dass es am HFG im Gegensatz zur Mannlich-Realschule plus kein Sozialarbeiter gebe und die „Vertrauens- und Klassenlehrer diese Arbeit nebenher mitmachen müssen.“ Ein Sozialarbeiter sei ein großer Wunsch, da die Kinder teils große Probleme hätten. „Häufig spielen Alkohol, Scheidung oder sexueller Missbrauch eine große Rolle. Damit ist eine normale Lehrkraft häufig überlastet“, berichtete auch Brigitte Neuenschwander, stellvertretende Schulleiterin der Mannlich-Realschule plus. Bürgermeister Christian Gauf verwies darauf, dass der Einsatz sowie die Vorgaben und Finanzierung von Schulsozialarbeitern dem Land und nicht der Stadt unterliege.