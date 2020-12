Matthias Almstedt, seit 2008 kaufmännischer Direktor des Saarländischen Staatstheaters, wurde vom Aktionsbündnis Darstellende Künste zum Bühnenhelden 2020 gewählt. Er erhält die Auszeichnung für das sogenannte Saarbrücker Modell zur corona-bedingten Entschädigung von künstlerischen Gastdarstellern. Almstedt entwickelte im März 2020 ein Ausgleichsmodell in Absprache mit den Ministerien für Bildung und Kultur sowie für Finanzen und Europa. Das Besondere an dem als Saarbrücker Modell bezeichneten Regelung ist, dass sie niedrige Gagen zu einem höheren Anteil ersetzt. Das Modell sieht vor, dass alle Gastkünstler pro ausfallender und nicht nachholbarer Vorstellung eine Ausfallgage in Höhe von 50 Prozent der vereinbarten Gage erhalten. Alle Gastkünstler, deren Vorstellungsgage maximal tausend Euro beträgt, erhalten die Gage in voller Höhe ausgezahlt. Gäste, deren halbierte Gage unter tausend Euro liegt, bekommen sie auf tausend Euro aufgerundet und ausgezahlt. Diese strukturierte Behandlung schafft einen Interessensausgleich zwischen dem Theater und dem Gastkünstler. adi