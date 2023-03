Was passiert, wenn ein Soldat einer Edeldame einen Heiratsantrag macht – aus Mitleid? Darum geht es in dem Theaterstück „Ungeduld des Herzens“. Am Ende kommt der große Knall.

Normalerweise holt das Homburger Kulturamt pro Saison acht Theaterstücke in den Saalbau. Sie haben alle hochkarätige Darsteller gemeinsam, verrät Jochen Schiestel vom Kulturamt. Corona machte wie so vielem auch diesem anspruchsvollen Vergnügen einen Strich durch die Rechnung. Deshalb gibt es jetzt im Frühjahr erst mal nur zwei Theaterstücke.

Am Mittwoch, 8. März, 19 Uhr, ist das erste Theaterstück im Homburger Saalbau dran. Die Theatergastspiele Fürth bringen das Stück „Ungeduld des Herzens“ nach dem gleichnamigen Roman von Stefan Zweig (1939) auf die Bühne. Benjamin Krüger (42), der in Paris Schauspiel studierte und schon in vielen Rollen im Fernsehen zu sehen war, schlüpft in die Rolle des jungen Soldaten Hofmiller. Der wird auf das Schloss des Herrn von Kékesfalva eingeladen – und fügt sich erstaunlich schnell in die prunkvolle Gesellschaft ein. Schnell zieht er dank seiner witzigen Anekdoten die Aufmerksamkeit von Edith auf sich.

Peinlich berührt

Als Hofmiller die Tochter des Schlossherrn (Julika Wagner) aber zum Tanz auffordert, begeht er einen folgenschweren Fauxpas. Denn Edith ist gelähmt. Hals über Kopf flüchtet Hofmiller aus dem Schloss. Peinlich berührt schickt er Edith einen Blumenstrauß, um sich zu entschuldigen, und sie gewährt ihm eine Einladung zum Tee.

Bald schon ist Soldat Hofmiller jeden Tag im Schloss. Was er aber nicht ahnt: Seine ständige Anwesenheit löst bei der psychisch labilen Edith eine regelrechte Besessenheit aus. Ob Hofmillers Heiratsantrag, aus Mitleid geboren, ihm zum Verhängnis wird? Denn als Edith das Mitleid erkennt, schlagen ihre Gefühle für ihn in Wut und Rachsucht um.

Hochkarätige Darsteller

Die Theatergastspiele Fürth bringen ein Stück über Liebe und Verrat, Vertrauen und Verlust auf die Bühne. Es verspricht Spannung, Drama und einen Strudel aus überraschenden Ereignissen. Vor allem eine Tatsache hat Jochen Schiestel aber überzeugt, das Stück nach Homburg zu holen: Die Darsteller. „Die sind hochkarätig und ziehen die Leute natürlich an“, erzählt er. Denn anders als bei den Laientheatern auf den Dörfern wollen die Leute bei professionellen Theatern Künstler sehen, die Können und Kunst auf die Bühne bringen. Außer Julika Wagner, die auch schon für Fernsehserien vor der Kamera stand, und Benjamin Krüger spielen noch Giovanni Arvaneh, Gerda Steiner, Christopher Neris und Maria Kempken mit. Regie führt Thomas Rohmer.

Für die Programmgestaltung hatte Schiestel natürlich mehrere Stücke zur Auswahl. Ein paar davon werden die Besucher vielleicht im Herbst zu sehen bekommen. Bei den Stücken „versuchen wir immer, eine Mischung zu finden – Komödie, Thriller, oder klassisches Theater.“ Da hat die „Ungeduld des Herzens“ im März gut reingepasst.

Zweites Stück im April

Das zweite Stück im Frühjahr wird vielleicht sogar per Post geliefert – denn es ist die Adaption des Fitzek-Thrillers „Das Paket“. Am 13. April kann man live dabei sein, wenn es vom Berliner Kriminaltheater ausgepackt wird.

„Die eigentliche Theatersaison startet dann wieder im September“, erzählt Jochen Schiestel. Dann gehen voraussichtlich wieder acht Stücke über die Bühne.

Karten

Karten gibt es bei ticket-regional.de.