Die Vorstellungen am Freitag, Samstag und Sonntag in den Häusern des Saarbrücker Staatstheater sowie im Kinder- und Jugendtehater Überzwerg und im Pfalztheater in Kaiserslautern finden wie geplant statt. Es gebe keinen Grund für vorauseilenden Gehorsam“, so Bezirksverbandschef Theo Wieder (für das Pflaztheater). Die genannten Theater bieten im November gestreamte Vorstellungen an, Erst ab Montag ist alles dicht.