Theaterkarten fürs Schauspiel sind billiger als für die Oper und fürs Kindertheater billiger als fürs Erwachsenentheater – warum eigentlich? Was ein Theater alles berücksichtigt, wenn es seine Kartenpreise festlegt, ist überraschend.

Was wird gespielt, was kostet die Karte – und wie bekommt man sie billiger? Diese Fragen interessieren Theaterfreunde am meisten. Im Finanzplan eines Theaters ist der Kartenpreis