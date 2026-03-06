In der Festhalle in Pirmasens bewies das Theaterstück „Die Goldfische“, dass gesellschaftlich wichtige Themen und beste Unterhaltung wunderbar zusammenpassen.

Vergangenen Donnerstag brachte das Ensemble das Publikum nicht nur zum Lachen, sondern setzte zugleich ein starkes Zeichen für Offenheit, Vielfalt und ein Miteinander ohne Vorurteile.

Schon die erste Szene sorgt für Gelächter: Franzi lackiert dem verunglückten, etwas schnöseligen Banker Oliver (gespielt von Alexander Wipprecht) die Fußnägel. Eine absurde, aber charmante Situation. Schnell wird deutlich: Oliver hat große Schwierigkeiten, seine neue Lebenssituation zu akzeptieren. Er ist nach einem selbst verschuldeten Autounfall querschnittsgelähmt. Gemeinsam mit vielen anderen, die aber auch geistige Beeinträchtigungen haben leben sie in einem Heim.

Schauspieler mit realen Beeinträchtigungen

Das Besondere an der Inszenierung: Auf der Bühne stehen auch Schauspieler mit realen Beeinträchtigungen. Eine der Hauptrollen spielt Carina Kühne, eine Schauspielerin mit Down-Syndrom. Ihre Figur ist eine echte Medienfrau, ständig mit dem Smartphone unterwegs und fest entschlossen, auf Social-Media-Plattformen durchzustarten. Immer wieder fragt sie mit neugieriger Begeisterung: „Hast du TikTok?“ Ein Running Gag, der im Publikum für viele Lacher sorgt.

Überhaupt lebt das Stück von humorvollen Dialogen und kleinen, frechen Bemerkungen, die die Stimmung auflockern, ohne die Ernsthaftigkeit des Themas zu verlieren. Als Oliver die neue Pflegerin Laura fragt: „Bist du auch behindert?“, geht ein Gekicher durch die Reihen. Solche Momente zeigen, dass Humor Brücken schlagen kann.

Lebendige Übergänge

Auch das Bühnenbild trägt zur Dynamik des Abends bei. Es ist beweglich gestaltet und wird zwischen den Szenen von den Darstellern selbst verschoben. Während moderne Musik erklingt, verwandelt sich beispielsweise das Reha-Zimmer innerhalb weniger Sekunden in ein Wohnzimmer oder eine neue Umgebung. Die Übergänge wirken lebendig und geben der Inszenierung einen modernen, filmischen Rhythmus.

Inhaltlich orientiert sich das Stück stark am gleichnamigen Film aus dem Jahr 2019, bleibt dem Original treu und setzt dennoch eigene Akzente. Die Geschichte dreht sich um Olivers Plan, sein Schwarzgeld aus der Schweiz nach Deutschland zu schmuggeln. Doch die Realität seiner Situation holt ihn schnell ein. „Ich kann nicht einmal alleine scheißen, wie soll ich dann 1,2 Millionen schmuggeln?“, ruft er verzweifelt. Als er hört, dass eine Behinderung manchmal auch Vorteile haben kann, kommt ihm eine Idee.

Kameltherapie in der Schweiz

Kurzerhand schlägt er eine angebliche Kameltherapie in der Schweiz vor. Zwei Pfleger sollen die Truppe begleiten, doch bald muss improvisiert werden, denn beide kommen abhanden. Schließlich übernimmt der autistische Rainer das Steuer, der sich lieber Raimond nennen lässt. Seine Lieblingsantwort auf fast alles lautet: „Kein Problem“. Während die anderen versuchen, ihm das Autofahren zu erklären, antwortet er trocken: „Mittwoch.“

Raimond hat noch eine besondere Eigenschaft: Er wiederholt konsequent alles, was er hört. Als er einmal den Satz „Ich bin schwul“ aufschnappt, verwendet er ihn später völlig unvermittelt wieder, sehr zur Freude des Publikums. Spätestens bei der Zollkontrolle, als er verkündet: „Ich bin schwul und Magda ist blind“, während sie am Steuer sitzt, hält es kaum jemanden noch auf den Sitzen. Raimond wird mit seinen wenigen, aber treffsicheren Sätzen zum heimlichen Star des Abends.

Überzeugende Charaktere

Auch die anderen Figuren überzeugen mit ihren eigenständigen Charakteren. Jeder bringt seine eigene Persönlichkeit und seine eigene Komik mit auf die Bühne. Die Darsteller wirken dabei so sympathisch und authentisch, dass jeder Gag sitzt und jede Szene lebendig wirkt. Am Ende bleibt vor allem eines: ein starkes Gefühl von Gemeinschaft. „Die Goldfische“ ist mehr als nur eine Komödie. Es ist ein Projekt, das zeigt, wie selbstverständlich Inklusion auf der Bühne funktionieren kann. Humor, Offenheit und der Mut, Vorurteile abzubauen, verbinden sich hier zu einem Abend, der das Publikum nicht nur zum Lachen bringt, sondern auch zum Nachdenken.