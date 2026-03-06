Die Polit-Komödie „Mayas Kontra“ im Homburger Saalbau ist ein Tanz aus Emotionen. Um ihn genießen zu können, musste man aber erst Christoph Maria Herbst vergessen.

Sie schreien sich Beschimpfungen entgegen. Es gibt ein Burger-King-Date. Und einen witzigen Schweizer. Sie hat zwölf Tage Zeit für die beste Rede, die die Welt je gehört hat. Zum Glück sind es zwölf – so können die rund 150 Besucher beim Theaterstück „Mayas Kontra“ die Reise der Titelheldin en détail miterleben. Alles beginnt mit der Einbürgerung von Maya (gespielt von Anhelina Vlasenko), die mit ihrem Vater Esat vor Jahren aus Syrien nach Deutschland flüchtete.

Und die 23-Jährige hat große Ziele – sie möchte für eine liberale Partei in den Bundestag. Der Haken: „Ich hasse es, vor Leuten zu sprechen“, sagt sie. Haken Nummer zwei: Rhetoriker und Professor Dr. Christian Stahl (Michel Guillaume). Er ist sogar für die fiktive Partei „Neue Konservative“ (die unübersehbar der AfD ähneln soll) als Kanzlerkandidat im Gespräch.

Die Rohrkrepierer-Rede

Nach ihrer Rede zur Einbürgerung, die voller Stottern und Unsicherheit war, fällt Stahl über Maya her. „Und Sie wollen Politikerin werden?!“, blafft er, bescheinigt ihr eine „Rohrkrepierer-Rede“ und diskriminiert sie wegen ihres „Hintergrunds“. Dumm nur, dass Stahl gefilmt wird – und das Video geht online und sogleich viral. Maya wird in eine Radiosendung eingeladen. Das Video wird für Stahl zum Bußgürtel. Denn seine Partei beschließt, sein Image aufzupolieren und zwingt ihn, Maya an seinen Rhetorikkünsten teilhaben zu lassen. Er soll ihr zum Sieg bei einem wichtigen Rhetorik-Wettbewerb verhelfen.

Das Münchner Agon Theater lässt keine Ödnis aufkommen, die manch einer angesichts des Genres „Polit-Komödie“ vermuten würde. Das Ensemble hat etwas geschaffen, das mitreißt. Die Darsteller nehmen einen mit auf eine Gefühls-Achterbahn. Es wird geschrien, debattiert, beleidigt, über Tiefgründiges geredet. Berührende Szenen werden auf die Bühne gebannt und folgen pfeilschnellen Dialogen. Witzig wird es auch durch Leonard, einen Schweizer Autohändler, der sein Heimatland als „das gute Ausland“ bezeichnet, in dem es für jede Hundetoilette einen Bürgerentscheid brauche. Langsam nähern sich Maya und Leonard an.

Berührende Szenen

Eine Komödie durch und durch ist das Stück von Carolina Zimmermann nicht. Es ist viel politischer als seine Filmvorlage „Contra“ (2020), in der Christoph Maria Herbst den Rhetoriker mimt. Um das Stück genießen zu können, muss man den Film vergessen. Herbsts Darbietung bleibt natürlich unerreicht, und auch sonst gibt es viele Unterschiede. Das im September 2025 uraufgeführte Stück ist purer, es spart Nebenstränge aus und ist teils noch berührender. Auch, weil man live dabei ist.

„Ich bleibe offen gegenüber den Botschaften meiner Mitmenschen“, sagt Maya. Mit diesem Satz zeigt sie, dass ihre größte Waffe und zugleich größte Schwäche eine Eigenschaft ist, die Stahl nicht hat: Empathie. Die Fähigkeit, zu verstehen, für die Mitmenschen da sein zu wollen. Während Stahl sich einen Panzer aus Arroganz geschaffen hat, ist Maya so aufrichtig und ehrlich, dass einen ihre Worte treffen, auch wenn sie ganz leise spricht. „In Syrien sind Menschen gestorben. In Deutschland ist es ein Luxus, über die verschiedenen Schattierungen der Politik reden zu können. Da träumen andere Länder von.“

Starke Bühnenpräsenz

Das Ensemble braucht nicht viel, um die Bühne mit ihrer Präsenz auszufüllen: Immer wenn das Licht dunkler wird und Stahls in Rap-Parts gebannte Hasstiraden eingespielt werden, verschieben sie die bunten Möbel. Sie sind mal Tisch im Burger King, wo Maya mit Leonard ihr erstes Date hat, mal Rhetorik-Podium.

Immer wieder gibt es Wechsel zwischen den Rhetorik-Kursen, dem Privatleben Mayas, Dates mit Leonard und Gesprächen mit ihrem Papa. Der schleicht sich schnell ins Herz der Zuschauer. „Jetzt bist du made in Germany!“, sagt er zu Maya nach ihrer Einbürgerung. Aber er ist tief zerrissen: In Syrien arbeitete er als Arzt – „jetzt putze ich die Krankenhäuser“. „Wer bin ich hier? Wer war ich dort?“, fragt er. Im Lauf des Stücks wird deutlich, dass er vorhat, wieder nach Syrien zu gehen. Dort, wo er sich an seine Frau erinnern kann, die tot ist.

Feuer der Gerechtigkeit

Die Darsteller werfen wichtige Fragen auf. Es geht um Identität, Sinnsuche, Kommunikation, Trauer und um politische wie menschliche Zerwürfnisse und vermeintliche Feindschaften. So beginnen Maya und Stahl, einander zu verstehen.

Das Stück lässt einen mit dem schönen Gedanken zurück, dass es eben nicht immer die vermeintlich Superschlauen sind, die recht haben – sondern manchmal auch die leisen, zarten, in deren Herz ein loderndes Feuer aus Gerechtigkeit und Mitgefühl brennt.