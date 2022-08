„Endlich können wir wieder spielen“, sagt Cora Trautmann erfreut und stellvertretend für ihre Mitstreiter. Trautmann ist zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Homburger Amateur-Theater (Hat). Am Freitag. 26. August, wird das Ensemble auf der Schlossruine Hohenburg erneut den „Brandner Kaspar und das ewige Leben“ aufführen. Karten gibt es noch für alle acht Termine.

Den „Brandner Kaspar“ hat der Theaterverein bereits vor drei Jahren gezeigt. Es ist die Geschichte eines Mannes, der dem Tod ein Schnippchen schlagen will, um länger auf Erden zu verweilen. Denn was kann der Himmel schon zu bieten haben? Statt mit dem Tod mitzugehen, fädelt der clevere Kaspar einen Deal ein. Er lädt den Tod auf ein Kartenspiel ein. Gewinnt er, gewährt ihm der Tod einige zusätzliche Jahre. Kaspar macht den Tod hinterlistig betrunken und gewinnt. Doch im Laufe der Zeit stellt der alte Brandner fest, dass das Leben nicht immer nur rosarot und der Himmel nicht gar so schrecklich ist, ihn vielmehr dort einige seiner Liebsten bereits erwarten.

Das bekannte Stück mit Tiefgang, aber nicht ohne komödiantische Einlagen spielt eigentlich am Tegernsee. Kurzerhand haben es Dieter Meier und Bettina Mick ins Saarland verlegt, sprich umgetextet. Nicht nur der Dialekt, sondern auch saarländische Gepflogenheiten – da wird Urpils und Wein von Petgen getrunken oder ein Flääschkäs-Weck gegessen – dürfen nicht fehlen. Auf alle Fälle gibt es viel zu lachen.

Ein ideales Ambiente bildet der Schlossberg. Denn dort lassen sich Himmel und Erde auf verschiedenen Ebenen perfekt abbilden. „Das war für uns ein Novum“, betont Cora Trautmann. Die Stadt, der das Areal gehört, habe sich „zum Glück gleich einverstanden gezeigt“. Doch Trautmann weiß um die Herausforderungen. „Die Technik muss stimmen, alle Zuschauer müssen die Schauspieler hören und sehen können.“ Auch der Aufbau der Infrastruktur sei ziemlich aufwendig. Es müssen Getränke- und Essensstände sowie Toiletten beigekarrt und aufgebaut, eine Abendkasse installiert werden. Die Mühe habe sich aber gelohnt. Und weil das Stück beim Publikum so gut ankam, entschloss sich der Verein, es im darauffolgenden Jahr erneut vor selbiger Kulisse aufzuführen. Bekanntermaßen machte Corona dem Ensemble 2020 und 2021 einen Strich durch die Rechnung.

Im Winter haben sich die Spieler zu einer ersten Leseprobe wieder getroffen. „Es war zunächst nicht ganz leicht, wieder reinzukommen“, weiß Trautmann, die neben Regisseurin Bettina Mick als Regieassistentin fungiert. Mit dem intensiven Proben wurde im April begonnen, zunächst in kleinen Gruppen, seit einem Monat sind alle zusammen. Ein paar Statisten seien weggezogen oder hätten keine Zeit, sodass das Ensemble insgesamt etwas kleiner sei, sagt Trautmann. Aber die Hauptrollen wiesen dieselbe Besetzung auf. Im Vordergrund Christoph F. Neumann als Brandner Kaspar und Dieter Meier als „de Dood“. Mit von der Partie ist wieder das Jaghornbläsercorps Bliesbergerhof, das für den musikalischen Rahmen verantwortlich zeichnet. Kulissen, Requisiten und Kostüme waren in der Hohenburgschule eingelagert und können direkt wieder verwendet werden, wie Trautmann betont. „Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.“

Die Anspannung und das Lampenfieber stiegen allmählich, meint die Regieassistentin schmunzelnd. Am Donnerstag ist Generalprobe. „Und dann geht’s endlich richtig los. Wir freuen uns alle riesig.“

Info

Freitag, 26. August, 19 Uhr Samstag, 27. August, 19 Uhr Sonntag, 28. August, 18 Uhr Montag, 29. August, 19 Uhr Dienstag, 30. August, 19 Uhr Donnerstag, 1. September, 19 Uhr Freitag, 2. September, 19 Uhr Samstag, 3. September, 19 Uhr