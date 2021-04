Das Saarbrücker Kinder- und Jugendtheater Überzwerg öffnet am Samstag, 17. April, 15 Uhr wieder sein Haus fürs Publikum mit der Premiere von „Shut Up“ von Jan Sobrie und Raven Ruëll.

Becky, Damien und François sind Problemkinder: Ob es die Mitschüler sind, die Eltern oder die Lehrer – ständig ecken die drei an. Doch sei sind auch beste Freunde. Den vielen kleinen und großen Herausforderungen des Lebens begegnen sie mit Durchhaltevermögen, und mit Humor: Da wird auch schon mal ein Brief an das Guinnessbuch der Rekorde geschrieben, denn „in keiner Klasse der normalen Schulen gibt es so viele Gestörte wie in unsrer“. Die belgischen Autoren erzählen sehr persönlich vom Überlebenskampf junger Menschen, die nicht den gesellschaftlichen Anforderungen entsprechen. 2015 wurde das Stück mit dem Niederländisch- Deutschen Kinder- und Jugendtheater-Preis Kaas & Kappes ausgezeichnet.

