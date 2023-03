Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erstmals kommt die The New Generation mit ihrem Weihnachtsprogramm nach Zweibrücken. Sie bietet 500 Besuchern eine spannende Mischung. Nur ein Element bremst das Tempo.

Das von Georg Fritz gegründete Showorchester The New Generation aus dem Saarland bietet eine musikalische Einzigartigkeit, die in ihrer Qualität herausragend ist. Fritz, Gründer und Bandleader,