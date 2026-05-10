Die Preise für Benzin und Heizöl bleiben hoch. Bewegt das die Menschen in Zweibrücken zur Umstellung der Energieversorgung im eigenen Zuhause?

„Aktuell haben wir eine reine Fossilenergie-Krise“, sagt Peter Burkhard, Chef der Zweibrücker Firma Sonnenplan. Mit Beginn des Iran-Krieges und der damit verbundenen Sperrung der Straße von Hormus sind die Preise für Heizöl, Benzin, Diesel und Co. in die Höhe geschnellt. Der Börsenstrompreis sei hingegen laut Burkhard weitgehend stabil geblieben. „Beim Strom haben wir den Vorteil, dass ein großer Anteil aus erneuerbaren Energien kommt. Bei diesem Strom gibt es keine Krise“, verdeutlicht Burkhard.

Sein Unternehmen verkauft Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und E-Auto-Ladestationen – sogenannte Wallboxen. Rennen ihm die Kunden nun die Bude ein, weil plötzlich alle zu Hause umstellen wollen? „Nicht wirklich“, sagt Burkhard. „Bei uns steht das Gesamtthema im Vordergrund. Schon vor dem Iran-Krieg war die Nachfrage nach Wärmepumpen hoch.“ Was ihm jedoch auffällt: Er verkauft mehr Photovoltaikanlagen, als es der Markttrend eigentlich vorhergesagt hatte. Dieser war von einer sinkenden Nachfrage ausgegangen. „Wir entwickeln uns entgegen dem Markt“, sagt der Sonnenplan-Chef.

Kunden denken nachhaltig und langfristig

Der Iran-Krieg hat keine große Belebung im Sonnenplan-Geschäft ausgelöst. „Unsere Kunden denken nachhaltig und langfristig“, sagt Burkhard. Vor dem Iran-Krieg habe zudem niemand geahnt, dass es zu einer Eskalation samt Hormus-Blockade kommen würde. Es seien andere Faktoren, die das Solaranlagen-Geschäft beleben: zum Beispiel der Frühsommer und sonnige Tage. „Wenn die Sonne rauskommt, denken die Leute plötzlich daran, sich eine PV-Anlage aufs Dach bauen zu lassen.“ Eine leicht erhöhte Nachfrage beobachtet Burkhard bei Wallboxen: „Die Leute kaufen vermehrt E-Autos“, sagt er.

Für ihn ein logischer Schritt, schließlich ist ein E-Auto bei den derzeit hohen Spritpreisen auf 100 Kilometer deutlich günstiger im Verbrauch. „Einzelanfragen haben wir aber selten. Wir sind auf Gesamtkonzepte spezialisiert. Oder es kommen Leute zu uns, die ihre bestehende PV-Anlage erweitern wollen – etwa auf der Garage, dem Gartenhaus oder dem Carport“, schildert Burkhard.

Der Sonnenplan-Chef sieht in Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen die Zukunft. Es ärgert ihn, dass die Gesellschaft nicht aus der Ölkrise der 1970er-Jahre gelernt habe und seither den Ausbau erneuerbarer Energien nicht konsequent vorangetrieben habe: „Wir hatten so lange Zeit und haben das richtig verpennt.“ Gleichzeitig befürchtet er, dass auch aus der aktuellen Energiekrise nicht ausreichend gelernt und weiterhin an fossilen Brennstoffen festgehalten werde. Burkhard sieht die Verantwortung bei der fossilen Lobby, die zahlreiche Desinformationen verbreite. Als Beispiel nennt er die Behauptung, Wärmepumpen könnten nicht in Altbauten eingesetzt werden.

China als Vorreiter?

Das Unternehmen arbeite bereits heute energetisch nahezu autark. Bis auf die Transporter ist die Fahrzeugflotte auf E-Autos umgestellt, und auf dem Firmendach befindet sich eine große Photovoltaikanlage. Sobald geeignete E-Transporter verfügbar sind, will Burkhard auch die letzten Verbrenner ersetzen. Pro Jahr betreut die Zweibrücker Firma rund 500 Kunden. Wer heute eine PV-Anlage bestellt, bekommt sie in etwa drei Monaten montiert. Auswirkungen des Iran-Krieges auf die Einkaufskonditionen gibt es laut Burkhard bislang kaum.

Kritik übt Burkhard an Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. Der Sonnenplan-Chef wirft ihr einen „Frontalangriff auf die Energiewende“ vor und befürchtet Rückschritte beim Ausbau erneuerbarer Energien. „Wenn wir in zehn Jahren noch immer abhängig sind, bringt uns das noch größere Probleme“, warnt Burkhard. Er wünscht sich von der Politik eine Energiewende mit Ausgewogenheit, Ruhe und Weitsicht. Wie diese gelingen kann, machen für ihn die Chinesen vor: „Die bauen die Erneuerbaren in einem atemberaubenden Tempo aus.“ Als Beispiel nennt Burkhard das neue BASF-Verbundwerk in Zhanjiang, dessen Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammt. „Wenn das bei einem BASF-Werk funktioniert, funktioniert das auch für ganz Zweibrücken“, sagt Burkhard.