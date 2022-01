Ein 39-jähriger Mann ist am Samstag beim Einkaufen im Netto-Markt in der Friedrich-Ebert-Straße Opfer eines Diebstahls geworden. Gegen 20.35 Uhr hatte er sein goldfarbenes Handy mit dunkelblauer Hülle in einem Verkaufsregal abgelegt, um die Hände frei zu haben. Er ließ es versehentlich unbeaufsichtigt dort liegen und kehrte erst etwa eine Minute später an das Regal zurück. Das Handy war jedoch verschwunden. In der Zwischenzeit muss es ein anderer Kunde mitgenommen haben. Dem Mann entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von circa 1000 Euro. Hinweise auf den Verbleib des Smartphones erbittet die Polizei unter Telefon 06332 9760.