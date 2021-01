In der Zeit von Mitte Dezember bis Samstag wurde in Webenheim ein Wohnwagen des Typs 515 der Marke Fendt von einer überdachten Stellfläche in Webenheim gestohlen. Der Wert des Wohnanhängers belaufe sich auf 24 000 Euro, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Homburg unter Telefon 06841/1060 zu melden.