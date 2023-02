Eine Waffenattrappe könnte einen jungen Mann teuer zu stehen kommen. Der 19-Jährige wurde in der Gottlieb-Daimler-Straße zusammen mit seinen Mitfahrern, einem 16-jährigen Mädchen und einem 15-jährigen Jungen, von Bereitschaftspolizei kontrolliert. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten im Kofferraum eine täuschend echt wirkende Waffenattrappe, die Polizei nennt so etwas Anscheinwaffe. Es war eine Nachbildung des Sturmgewehr G36C des Herstellers Heckler & Koch. Die Waffe lag offen im Kofferraum und war vom Fond aus greifbar. Das Gewehr wurde sichergestellt. Weil er die Waffe im öffentlichen Raum dabei hatte, wird gegen den jungen Mann wegen Führens einer Anscheinswaffe ein Bußgeldverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet. In diesem droht ihm eine Geldbuße, die theoretisch bis zu 10.000 Euro betragen könnte.