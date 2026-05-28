Dass das Zweibrücker Ordnungsamt auch an Feiertagen nicht schläft, das mussten am Pfingstmontag etliche Autofahrer erkennen.

An Pfingstmontag, zum Saisonstart des Freibades und gleichzeitig dem dritten Tag des Turnerjahrmarktes an der Rennwiese, waren Parkplätze in dem Bereich Mangelware. Der Parkplatz vor dem Freibad platzte aus allen Nähten, die wenigen Plätze auf der anderen Schwarzbachseite wurden von Schaustellern genutzt. So beschlossen einige Autofahrer, gegenüber dem Hotel Rosengarten in der Allee zu parken. Das kommt zehn Autofahrer teuer zu stehen. Denn an ihren Scheibenwischern fanden sie bei ihrer Rückkehr zum Auto jeweils einen Gruß des Ordnungsamtes – in Form einer Verwarnung über 55 Euro. Weitere acht Fahrzeugführer hatten ihr Gefährt auf der Grünfläche am Exe abgestellt. Auch sie wurden kostenpflichtig verwarnt, bestätigte Stadtsprecher Jens John auf Nachfrage.

Die Parksünder waren allesamt am Nachmittag aufgefallen. Alle 18 Fahrer haben laut John auf städtischen Grünflächen geparkt, zu denen auch die Allee gehört. Die Zufahrt in die Allee am Freibad war laut John möglich, weil die dort vorhandenen Holzpoller in der Vergangenheit durch Verwitterung zerstört und bislang nicht ersetzt worden seien. „Die Wiederherstellung beziehungsweise Sicherung der Absperrung ist in Prüfung“, versprach der Rathaussprecher. Laut John seien dem Ordnungsamt in der Allee zuvor „keine vergleichbaren Parkvorgänge“ aufgefallen. Mehrere Zeugen bestätigen jedoch, dass auch in der Vergangenheit die Allee bei Veranstaltungen bereits als illegaler Parkplatz genutzt wurde, und zwar an gleicher Stelle. Die damaligen Autofahrer hatten dann wohl einfach Glück gehabt.