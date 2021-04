Markus Heitz ist ein Meister: Was er mit Feder und Tinte oder einer Computertastatur erschafft, ist dramatisch, mitreißend und kunstvoll. Warum Feder und Tinte? Das hängt davon ab, in welcher Zeitebene sich seine unsterbliche Heldin Geneve gerade bewegt. „Die Meisterin: Alte Feinde“ ist der dritte und letzte Band der Reihe um die Henkerin.

Man ist sofort drin. In der Handlung, die sich schlagartig und mit der Intensität eines Blitzschlags vor einem auftut. Wie ein Feuersturm brodelt das Böse im Roman, der eigentlich gar keiner ist. Denn der Homburger Autor führt, wie in den vorherigen Bänden, wieder fantastische Kreaturen ein.

Mit Molaris ist ihm ein Meisterstreich gelungen. Eine Gesichtshälfte schön und ebenmäßig, das perfekte Abbild einer hinreißenden Frau. Und auf der anderen Seite dämonische Verwesung, Fäulnis und Tod. Molaris hat einen Plan, der ebenso finster wie ihr Antlitz ist: Sie möchte das Dämonenspiel auf der Erde, das in Band eins eingeführt wurde, stoppen. Und will sich statt der vielen Dämonen, die um die Weltherrschaft kämpfen, auf dem Thron niederlassen.

Für das Gelingen ihres Vorhabens stellt sie sogar einen siebenjährigen Jungen vor die Wahl: Entweder er stirbt oder seine Großmutter. Mit Molaris streifen zwei monströse Katzen durch die Welt, „aus deren roten Augen Bosheit schimmerte. Im Vorbeigehen biss eine der Katzen ein Stück aus der Wange einer regungslosen Frau heraus, in deren Torso ein großes, blutiges Loch klaffte, und verschlang es leise schmatzend.“

Heitz jagt den Leser mal abrupt, mal galant zur nächsten Szene. Teilweise hat man das Gefühl, ein Drehbuch zu lesen. Wie eine Mischung aus der Kultserie „American Horror Story“ und actiongeladener Doku mutet das Buch an. Heitz flechtet hin und wieder Rückblicke in eine Zeit ein, in der Diebe gehängt wurden und Hexen verbrannt.

Es ist jene Rasanz, die die über fünf Millionen Leser an dem Autor so schätzen. Gepaart mit detailreichen Schilderungen, nie endendem Ideenreichtum und teuflischen Wendungen.

Über allem steht das Familienoberhaupt der Henkersdynastie Cornelius: Geneves Mutter. Wie die Regisseurin lässt sie einen an dem teilhaben, was in den vorherigen zwei Bänden passiert ist. Und verknüpft die Handlungsstränge miteinander. Das geschieht mit einer solchen Selbstverständlichkeit, dass man manchmal nicht weiß, wie einem geschieht.

Geneves Mutter ist im ersten Band ermordet worden. Sie ist aber noch da. Ein Geist, ein Phantom, das über ihre Tochter wacht und die passive erzählende Form innehat. „Ich mag nur noch Seele sein, und gefeit gegen die Auswirkungen von Schwerkraft und andere Belange der Physik.“

Viel Zeit hat sie allerdings nicht mehr: „Meine Zeit läuft ab. Meine Seele löst sich von der Erde.“ Durch die tote Erzählende bekommt die Geschichte einen mystischen Hauch. Der sich bald zum Orkan formiert.

Molaris, das teuflisch-göttliche Wesen, stellt die Schülerin von Geneve die Wahl: Entweder sie unterwirft sich ihr, oder sie wird vernichtet. Viel Zeit zum Nachdenken hat Dara, die Schülerin, nicht mehr. Denn Molaris schleudert die junge Frau kurzerhand vom Dach. Sie muss im Fallen eine Entscheidung treffen. Aber Molaris birgt ein teuflisches Geheimnis. Geneve muss Molaris stoppen, bevor es zu spät ist.

Ruhige, idyllische Passagen wechseln sich mit Action ab. Die Liebesgeschichte zwischen Geneve und dem vatikanischen Polizisten Alessandro wird weitererzählt. Dann: Schnitt. Weiter zur nächsten Sequenz, wie im Film, in der sich vielleicht der dräuende Tod verbirgt. Die Bedrohung ist allgegenwärtig. Mal subtil, mal ganz präsent und atemraubend. Aber Geneve kann niemandem trauen. Aber kann sie sich bei dem sicher fühlen, den sie liebt? Geneve sähe die Trilogie sicher als Eintrittskarte für Heitz in die Lehren ihrer Zunft an.

