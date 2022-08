„Urgestein“ Steven Teucke steht weiter zwischen den Pfosten des Eishockey-Regionalligisten EHC Zweibrücken. Auch Viktor Lust hat seinen Vertrag verlängert und bildet mit ihm zusammen das Torhüter-Gespann in der neuen Saison, die am 2. Oktober beginnt.

Die Zweibrücker „Hornets“ müssen erstmals am 8. Oktober beim ESC Hügelsheim und am 9. Oktober zu Hause gegen die EKU Mannheim ran. Steven Teucke hängt – aus Sicht der „Hornissen“ erfreulicherweise – auch nach 317 Pflichtspielen noch eine weitere Spielzeit bei den Zweibrückern dran, die EHC-Nummer 22 hängt die Schlittschuhe immer noch nicht an den Nagel.

Viktor Lust war im zweiten Transferfenster der Saison 2021/22 zu den Zweibrückern gewechselt, nachdem sich herauskristallisiert hatte, dass Neuzugang Tom Schickedanz aufgrund von Hüftproblemen in naher Zukunft nicht für die „Hornets“ auflaufen kann. Der 1,89 Meter große, gebürtige Sinsheimer erlernte das Eishockeyspielen in der Mannheimer Torwartschule und geht ab Oktober an der Seite von Steven Teucke in seine erste vollständige Saison bei den „Hornissen“. Wie schon in der vergangenen Spielzeit wird Lust die Nummer 35 tragen.