Ein Negativ-Test öffnet die Tür zu allerlei öffentlichem Leben, ebenso wie ein Nachweis, zweifach geimpft oder genesen zu sein. Solange dies so ist, bleiben die Testzentren in Zweibrücken auch bei derzeit sinkender Inzidenz offen. Die Betreiber berichten von einer starken Nachfrage.

„An Pfingsten hatten wir einen ziemlichen Andrang. Da strömten die Leute Richtung Biergarten und ließen sich vorher bei uns testen“, sagt Hans Prager, Geschäftsführer des Rotkreuz-Kreisverbandes Südwestpfalz und Betreiber von mittlerweile vier Teststationen in der Stadt. Die an der Schließ ist unlängst dazugekommen - um auf die Sommer-Freizeit-Saison vorbereitet zu sein. „An der Schließ machen wir natürlich nur bei gutem Wetter auf, wenn auch Biergarten, Minigolf und Freibad auf sind“, so Prager. Abhängig vom Wetter werde die Station mit einer oder mehr Personen besetzt; bei gutem Wetter steige die Nachfrage nach Tests erfahrungsgemäß sofort an. Grundsätzlich wolle man alle DRK-Testcenter, die in der Kasernenstraße, am Herzogplatz und am Schlossplatz, vorerst wie gewohnt offen lassen, so Prager: „Wir erhalten den Service aufrecht.“ Sollte die Nachfrage irgendwann einmal rückläufig werden, dann würde man zunächst die Öffnungszeiten reduzieren. Seit 13. März 2020 betreibe das DRK Testzentren und habe in dieser Zeit verschiedene Phasen erlebt, erzählt Prager. Im letzten Sommer habe man ganz zugemacht, im Herbst wieder auf und dann habe zunächst eine Flaute eingesetzt. Jetzt bildeten sich wieder Schlangen, beobachtet Prager. „Unser Testzentrum läuft weiter ohne Einschränkungen“, sagt auch der Geschäftsführer des ASB-Kreisverbandes Zweibrücken, Tassilo Wilhelm. Das Zentrum beim ASB in Bubenhausen werde „nach wie vor in Anspruch genommen“, so Wilhelm. Auch die Teststation am Drogeriemarkt dm am Hilgard-Center wird weiterhin geöffnet bleiben, wie vom Markt zu erfahren war. Der Service am Globus-Baumarkt und an Möbel Martin soll ebenfalls nicht zurückgenommen werden. Stadtpressesprecher Jens John betont auf Anfrage, dass alle Testzentren kommunale Testzentren sind - auch die des DRK und des ASB - mit unterschiedlichen Betreibern, die diese in eigener Verantwortung, Organisation und mit eigenem Personal betreiben. Diese Zentren seien in Absprache zwischen Stadt und Betreibern eingerichtet worden. Genauso werde „eine Rückabwicklung ebenfalls in Absprache zwischen Stadt und Betreiber geschehen“, kündigt John an. Dass Testen auch weiterhin zum Alltag gehören wird, ergibt sich aus der Landesverordnung, die vorsieht, ab dem 2. Juni Innengastronomie und kulturelle Angebote im Innenbereich wieder zu ermöglichen - mit negativem Test. Auch Hotels sollen dann - mit Test - wieder geöffnet werden. Mit Blick auf sinkende Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz stellt Ministerpräsidentin Malu Dreyer allerdings in Aussicht, dass die bisher geltende Testpflicht bei Besuchen der Außengastronomie abgeschafft wird. Darüber entscheidet das Kabinett in Mainz am Dienstag.