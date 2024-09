Gleich vier Neue trugen erstmals das Trikot der „Hornissen“ übers Eis. Darunter waren auch zwei Kontingentspieler aus Nordamerika.

Beim eigenen Stadionfest in der Ice-Arena am ehemaligen Flughafen schlug sich der EHC Zweibrücken am Samstagnachmittag gegen die EG Diez-Limburg wacker. Trotz erst zweier Trainingseinheiten zuvor auf dem Eis wurde es beim 1:5 (0:1, 0:1, 1:3) erst gegen Ende deutlich, als die Kräfte der „Hornets“ immer weiter schwanden.

Daher war EHC-Trainer Ralf Wolf nach dem Spiel auch mit der Leistung seiner Mannschaft insgesamt zufrieden: „Wir haben alles rausgehauen. Wir hatten heute nur zwölf Feldspieler zur Verfügung. Der Speed war da, insgesamt war es in Ordnung“, fand er. Den Ehrentreffer für den Klub der Gruppe A der Baden-Württemberg-Liga in der kommenden Saison erzielte im letzten Drittel der neue Kanadier Nic Herringer per Penalty zum zwischenzeitlichen 1:2, nachdem er zuvor selbst gefoult worden war.

Starke Leistung der EHC-Goalies Lust und Seitz

In dem fairen Spiel – es gab nur jeweils eine Strafzeit pro Mannschaft – trugen neben Herringer auch der US-Amerikaner Michael Outzen sowie Tim Fleischer und Cosmo Shilf erstmals das Trikot der „Hornissen“. Insgesamt waren die Gäste, die in der ersten niederländisch-belgischen Liga spielen, wie erwartet das bessere Team. Die „Rockets“ sind aber auch schon einige Wochen im Training und reisten mit drei kompletten Reihen in die Pfalz.

Beste Zweibrücker vor schätzungsweise 200 Zuschauern waren neben den beiden neuen Kontingentspielern Herringer und Outzen vor allem die beiden Torhüter Viktor Lust und Michael Seitz, die beide Eiszeit bekamen und die „Hornets“ mit starken Paraden vor einer höheren Niederlage bewahrten.