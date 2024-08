Einbrecher haben am Dienstag in einem Einfamilienhaus in der Mühlbergstraße sämtliche Zimmer und Schränke durchwühlt. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter zwischen 13.30 Uhr und 21.30 Uhr durch Einschlagen der Terrassentür Zugang ins Haus. Es wurde Bargeld sowie Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Unter 06331 9760 und kipirmasens@polizei.rlp.de ist die Polizei für Zeugen oder Hinweisgeber erreichbar.