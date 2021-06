Zwischen Samstag, 29. Mai, und Montag, 14.15 Uhr, wurde in ein Haus in der Schinderklamm eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, öffneten die Täter gewaltsam die hintere Terrassentür. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und Behältnisse. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Schaden an der Terrassentür beträgt etwa 200 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 06332/976-0 oder E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.