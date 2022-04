Die Halbfinalbegegnung im saarländischen Fußball-Verbandspokal zwischen dem Saarlandliga-Tabellenführer SV Auersmacher und dem Regionalliga-Sechsten FC Homburg wurde auf Donnerstag, 5. Mai, 19 Uhr, im Saar-Blies-Stadion in Auersmacher angesetzt. Wie der FC Homburg mitteilte, wurde der Spieltermin in Absprache mit dem Saarländischen Fußballverband und dem Gastgeberverein abgestimmt. Der FCH werde voraussichtlich einen Ticket-Vorverkauf in seiner Geschäftsstelle organisieren. Ins Halbfinale vorgestoßen ist der FC Homburg durch seinen 2:1-Viertelfinalsieg gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Das zweite Halbfinale werden der SV Hasborn (Saarlandliga) und Regionalligist SV Elversberg bestreiten. Das Endspiel soll am 21. Mai im Saarbrücker Ludwigspark-Stadion ausgetragen werden.