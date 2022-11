Die Rimschweilerer sollen am 29. Januar einen neuen Ortsvorsteher wählen.

Die Wahl ist notwendig, weil Amtsinhaberin Isolde Seibert (SPD) zum Jahresende zurückgetreten ist. Die 65-Jährige ist seit 2012 Ortsvorsteherin und bis Mitte 2024 gewählt. Ihr Nachfolger wäre zunächst nur anderthalb Jahre im Amt, bis zu den Kommunalwahlen 2024. Bisher hat lediglich Seiberts Stellvertreter Klaus Fuhrmann (ebenfalls SPD) Interesse an einer Kandidatur bekundet. Den Wahltermin Ende Januar hat der Stadtrat am Donnerstag einstimmig festgelegt. Sollte es mehrere Kandidaten geben und im ersten Wahlgang kein Bewerber die absolute Mehrheit der Stimmen erhalten, käme es am 12. Februar zur Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten.