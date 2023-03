Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dritter Saisonsieg in der Medenrunde 2020 für die Damen des TC Althornbach in der Verbandsliga. Bei ihrem dritten Auswärtsspiel der laufenden Runde gewannen die Althornbacher Damen mit 19:2 (10:2) in der Vorderpfalz beim TC Schwarz- Weiß Landau. Mit 6:2 Punkten liegen die TCA- Damen nach vier gespielten Partien in der Zwischentabelle derzeit auf Platz eins der Verbandsliga (Gruppe 1).

Das für die Althornbacher Damen vorgezogenen Spiel in Landau – ursprünglich sollte das Spiel erst am 13. September stattfinden – war aus Althornbacher Sicht einen klare Angelegenheit.