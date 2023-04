Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Corona-Pandemie hat die Welt noch fest im Griff. Wie soll man in diesen Zeiten mit sportlichen Großereignissen umgehen? Die Handball-EM der Frauen geht im Dezember in Dänemark über die Bühne, die Männer-Weltmeisterschaft findet im Januar in Ägypten statt. Regionale Handballer haben dazu eine klare Meinung.

In diesem Jahr wurden schon die Fußball-EM und die Olympischen Spiele in Tokio aufs Jahr 2021 verschoben. Die Judo-EM in Prag, bei der die für den 1. JC Zweibrücken startende