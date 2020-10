Seit drei Jahren gilt in der Rosengartenstraße – zwischen den Einmündungen Saarlandstraße und Gutenbergstraße – Tempo 30. Mithilfe einer Geschwindigkeitsmesstafel wollte die Stadt überprüfen, ob sich die Autofahrer an das Tempolimit halten. Das Ergebnis ist eindeutig.

Vom 23. September bis 9. Oktober hing die Tafel an einem Baum der Allee. Wie Thilo Huble von der Stadtverwaltung auf Nachfrage der RHEINPFALZ mitteilte, wurden in diesem Zeitraum 9213 Fahrzeuge erfasst. Die gemessene Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 34 Stundenkilometern. Bereits dieser Wert zeigt: Ganz so genau nahmen es die Fahrer mit dem Tempolimit in diesem Bereich nicht. Rund zwei Drittel aller Fahrzeuge war im oben genannten Zeitraum zu schnell unterwegs. Den Vogel schoss ein Fahrer ab, der mit knapp über 100 Sachen durch die Straße bretterte.

Bei solchen Werten kommt die Frage auf, wie die Polizei die Verkehrssituation in der Rosengartenstraße beurteilt. Diese möchte das Ergebnis auf Anfrage der RHEINPFALZ mangels Vergleichsmöglichkeit aber nicht bewerten. Jedoch habe man in besagtem Abschnitt auf Bitte der Stadt eine Messung durchgeführt. Das Ergebnis war ähnlich deutlich: Sechs von zwölf Fahrern waren zu schnell. Trotz Tempoverstöße gilt die Strecke zwischen Saarland- und Gutenbergstraße laut Polizei nicht als Unfallschwerpunkt. Seit 2018 wurde kein einziger Unfall durch eine Geschwindigkeitsübertretung verursacht. Vielmehr seien es Verkehrsunfälle rund ums Parken, die hervorstechen. Diese betreffen 10 von 14 Fällen, schildert Matthias Mahl, der Leiter der Polizeiinspektion Zweibrücken, der ankündigt, dass es künftig weitere Messungen in der Rosengartenstraße geben wird.