In Reifenberg gilt nun auf den Nebenstraßen: 30 Kilometer pro Stunde als maximale Geschwindigkeit. Warum sich Autofahrer generell und gerade jetzt daran halten sollten.

Die Schilder, um die Tempo-30-Zonen in den Nebenstraßen von Reifenberg auszuweisen, sind montiert, die Verwaltung hat die erforderliche verkehrsrechtliche Anordnung erlassen. In unregelmäßigen Abständen wird es Geschwindigkeitskontrollen in diesen Bereichen geben, kündigte Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer an. Die Geschwindigkeitsüberwachungen – in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben blitzt die Verwaltung in Zusammenarbeit mit der VG Rodalben innerorts selbst – dienen dazu, dass die Autofahrer diese Temporeduzierung auch ernst nehmen.

Ortsbürgermeister empfiehlt das Fahrrad

Man habe sich für die Ausweisung der Tempo-30-Zonen entschieden, weil der Rat die Verkehrssicherheit im Allgemeinen erhöhen, aber Lärm und Schadstoffbelastung reduzieren will. Vor allem der Schutz der Kinder, der älteren Mitbürger und der Radfahrer – in der Regel die Gruppe der schwächeren Verkehrsteilnehmer – soll gestärkt werden. Zimmer appellierte an die Autofahrer, sich an die nun in weiten Teilen des Ortes geltende neue Höchstgeschwindigkeit zu halten. Bei den steigenden Spritpreisen sei es ohnehin sinnvoll, nicht zu sehr aufs Gaspedal zu treten. Für kurze Strecken im Ort empfehle sich auch durchaus mal das Fahrrad, regte der Ortsbürgermeister an.

Der Winter hat Spuren in den Straßen hinterlassen. Aber es sei gelungen, in Zusammenarbeit mit der Firma Staab bereits kurz nach den letzten nassen und frostigen Tagen die Fehlstellen und Schlaglöcher auf nahezu allen Verkehrswegen zu beseitigen, resümierte Zimmer zufrieden. Es habe eine genaue Abstimmung und eine fachgerechte Reparatur mit Heißasphalt gegeben. „So können Folgeschäden vermieden werden“, freute sich der Ortsbürgermeister über diese Leistung. Er lobte auch den neuen Dienstleister für den Winterdienst. Der Wechsel sei die richtige Entscheidung gewesen. Es wurde zeitnah geräumt und gestreut, es gab keine Schäden an Fahrzeugen oder Wasserschiebern und keinen unnötigen Einsatz von Streusalz, zog Zimmer Bilanz.