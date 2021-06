Die vom Oberauerbacher Ortsbeirat geforderte Tempo-30-Zone vor dem Kindergarten ist von der Stadt abgelehnt worden. Das berichtete Ortsvorsteherin Katja Krug-Abdessalem am Montagabend dem Ortsbeirat. Die Information stieß, wie zu erwarten, beim Ortsbeirat auf Unverständnis.

Das Tempolimit von 30 Stundenkilometern in der Battweiler Straße vor dem Oberauerbacher Kindergarten wurde laut Krug-Abdessalem von der Stadt als „nicht notwendig“ erachtet. Dies aufgehängten Tempo-Messtafeln hätten ergeben, dass dort eben nicht zu schnell gefahren wird – durchschnittlich unter den erlaubten 50 Stundenkilometern.

Statt einer Tempo-Beschränkung sollen nun gelbe Warnschilder mit darauf abgebildeten Kindern angebracht werden, zudem weisen die Schilder auf ein „freiwilliges“ Tempolimit von 30 Stundenkilometern hin - rechtliche Verpflichtung fürs Langsamfahren ausgeschlossen. Ebenso sollen die vom Ortsbeirat geforderten Tempotafeln für den Vorort bald eintreffen.

Seit mehreren Jahren kämpft der Ortsbeirat Oberauerbach schon gegen Raser im Ort, nicht nur in der Battweilerstraße in Höhe des Kindergartens. Auch die Ortsausgangsstraßen nach Großbundenbach und Battweiler seien von zu schnell fahrenden Autos geplagt, so Krug-Abdessalem. Schon vor längerer Zeit kamen zahlreiche Ideen zur Geschwindigkeitsreduzierung auf: Permanente Tempotafeln, Bodenschwellen sowie Parkbuchten mit Blumenkübeln.