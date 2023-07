Wer in Zweibrücken im Mobilfunk-Netz der Telekom unterwegs ist und ein geeignetes Smartphone hat, kann nun Daten mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde herunterladen.

Die Telekom hat in Zweibrücken das Mobilfunknetz mit dem 5G-Standard ausgebaut, wie die Pressestelle mitteilt. Dafür habe sie neue Antennen in Betrieb genommen, die direkt mit Glasfaser angeschlossen sind. Ein neues Frequenzband sorge „auch dort für eine reibungslose Mobilfunkversorgung, wo viele Menschen an einem Ort zusammenkommen“. Voraussetzung ist ein geeignetes Handy oder Tablet. Ein Download von einem Gigabit pro Sekunde bedeutet, dass man in einer Sekunde über 100 Handyfotos oder fast 50 Lieder im MP3-Format herunterladen kann. Die Telekom betreibt in Zweibrücken 18 Mobilfunkstandorte. Die Bevölkerungsabdeckung liege bei nahezu 100 Prozent. Bis 2025 sollen weitere vier Standorte hinzukommen.