Bei Verkehrskontrollen im Zweibrücker Stadtgebiet hat die Polizei am Montagmorgen acht Autofahrer beim Telefonieren am Steuer erwischt. 13 Fahrer hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Gegen alle Ertappten wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass der Bußgeldkatalog für unerlaubte Handynutzung ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in Flensburg vorsieht. Denn der Fahrer gefährde sich dabei nicht nur selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Sei der Sicherheitsgurt nicht angelegt, werde ein Verwarnungsgeld über 30 Euro fällig. Denn schon bei geringen Geschwindigkeiten drohten bei einem Unfall schwere Verletzungen.