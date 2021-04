Seit Mittwoch versuchen laut Polizei Betrüger wieder vermehrt an das Geld älterer Menschen in Zweibrücken und Umgebung zu kommen. Bei der neuen Betrugsmasche ruft ein angeblicher Professor oder Chefarzt aus einer umliegenden Klinik bei den Senioren an und berichtet von einer vermeintlichen schweren Corona-Erkrankung eines engen Verwandten. Es würde dringend Bargeld benötigt, um spezielle Medikamente aus dem Ausland besorgen zu können. Das Geld würde abgeholt oder soll vor dem Krankenhaus an einen Boten übergeben werden. Dieser Trick werde auch in anderen Varianten angewendet. Die Polizei rät eindringlich, nicht überstürzt auf solche Forderungen einzugehen. Eine Rückfrage bei dem „Herrn Professor“, um wen es sich eigentlich genau handelt, dürfte schon das Gespräch beenden. Ein Rückruf bei der Verwandtschaft oder der Polizei schafft in jedem Fall Klarheit, bevor man eine größere Geldsumme einfach an einen Unbekannten übergibt.