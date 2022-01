Wir haben unsere Leser gefragt, was sie zum Thema Hunde, Halter und Häufchen zu berichten haben. Die meisten stören die nicht aufgesammelten Hinterlassenschaften, andere kennen schöne Gassi-Routen in und um Zweibrücken.

Eine Anruferin, die sich klar für offizielle Gassi-Routen und Hundewiesen ausspricht, ist Doris Oberkircher-Apffel . Sie wohnt in der Esebeckstraße am Fasanerieweg, an ihrem Haus vorbei verläuft ein schmaler Weg mit Grünstreifen. „Da lassen viele Leute ihre Hunde hinmachen. Das ärgert mich total“, sagt Oberkircher-Apffel am RHEINPFALZ-Lesertelefon. Vor allem, da wenige Meter weiter der Wald ist, kann sie nicht verstehen, warum die Hunde nicht dort ausgeführt werden. Sie wünscht sich offizielle Gassi-Routen von der Stadt oder zumindest, dass an dem Weg vorbei an ihrem Haus ein Schild aufgestellt wird, dass die Haufen entfernt werden müssen.

Maria Reinys-Schaumburger ärgert sich ebenfalls über Hundehaufen. „An unserem Haus verläuft eine Schottergasse, die als öffentlicher Weg bezeichnet wird. In der Mitte dieser Schottergasse bildet sich immer wieder ein Mittelstreifen mit Grasbewuchs. Und da man ja weiß dass Hunde nicht gerne auf hartem Asphalt ihre Nachlassenschaft hinterlassen, wird diese Straße von den Hundebesitzern benutzt“, schreibt sie. Oft entdeckt sie auf dem Weg nicht entfernte Häufchen, noch mehr ärgert sie sich, wenn die Hundebesitzer die Hinterlassenschaften in Tüten verpacken, diese aber dann in den Zaun stecken oder in die Hecke hintendran werfen. „Ich finde es unmöglich, wie sich diese Menschen verhalten.“

„Masken, Pampers, Müll und auch Kot“

„Mich machen solche Diskussionen immer etwas sprachlos“, sagt hingegen Sabine Gottmann aus Rimschweiler. Sie ist mit ihren beiden Vierbeinern Oscar und Willi oft in Rimschweiler unterwegs, kennt einige schöne Gassirouten. Einen Plan von der Stadt brauche sie dafür nicht. Aber: „Auch mich nerven Hinterlassenschaften von Mensch und Tier. Alles ist zugedreckt. Masken, Pampers, Müll und auch Kot. Es fehlt an Eigenverantwortung“, findet sie. Ihre Hundekot-Tüten kommen in den Mülleimer, steht unterwegs keiner, entsorgt sie sie bei sich zu Hause. „Die Kakatüten-Nutzung wird von vielen angenommen. Aus welchem Grund diese dann gut gefüllt in der Natur liegen, ist mir ein Rätsel.“ Auch die Sichweise der Landwirte, die es stört, wenn die Vierbeiner in den Feldern herumtoben, kann die Rimschweilerin verstehen. „Schließlich möchte ich auch nicht, dass meine mir im Blumenbeet oder Nutzgarten rumlaufen oder meinen Salat mit Ihren Häufchen ,düngen’“.

Scharfe Kritik an der Aussage einer Landwirtin äußert hingegen Frank Montillon aus Edenkoben. Er bezweifelt, dass Hundekot auf Äckern und Feldern tatsächlich hochgiftig für Mensch und Vieh ist. Einerseits sei der Anteil der Häufchen auf die gesamte Erntemenge enorm gering, andererseits verrichten auch Katzen, Marder und Füchse ihr Geschäft in Feldern. Zudem werfe ein Hund keine Verpackungen, Zigarettenstummel und Kaffeebecher in die Natur: „Das macht nur der Mensch“, so Montillon.

„Der Hund braucht Auslauf“

Ein Beispiel, wie die Stadt das Leben der Vierbeiner und deren Halter verschönern könnte, kennt der Zweibrücker Kurt Liebmann aus der Nachbarstadt Pirmasens. Etwas unterhalb der Messe gebe es dort einen Hundespielplatz. Der sei ideal geeignet, den Hund laufen zu lassen und ihn mit anderen Artgenossen zu sozialisieren. „Klar ist, der Hund braucht Auslauf“, sagt Liebmann. In Zweibrücken lobt der Hundehalter die Kotbeutel-Spender in der Innenstadt. „Das war aber auch ein Kampf, bis die da waren“, fügt er hinzu. Er kennt auch Gassi-Routen, unter anderem auf der Wattweiler Höhe, dort verläuft ein asphaltierter Feldweg in Richtung Blieskastel, und der Wanderweg zwischen Ernstweiler und der Stadt, der parallel zur Bahnlinie verläuft.

Die Zweibrückerin Margot Bogner fordert die Stadt auf, schärfer in Sachen Hundekot zu kontrollieren. Die Idee aus Pirmasens, dass Gassi-Gänger inzwischen Kotbeutel mitführen müssen, findet sie sehr gut. Die vielen Hundehaufen verschandeln laut Bogner das Stadtbild. „Das ist manchmal schlimm. Der Hund kann da nichts dafür, das ist der Halter“.

Kotbeutel-Spender in Rieschweiler-Mühlbach kommen gut an

Helga Burkhardt aus Rieschweiler-Mühlbach sagt über ihr Dorf am Schwarzbach: „Es gibt hier sehr viele Kotbeutel-Spender. Das klappt im Großen und Ganzen auch ganz gut.“ Dennoch: Es gebe Hundehalter, die sich nicht um die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner scheren. Wenn man diese dann noch anspricht, folge oftmals ein schnippischer Kommentar. Burkhardt spricht sich deshalb für offizielle Hundewiesen aus, auf denen selbstredend aber auch jeder Hundehaufen vom Halter entfernt werden muss.

Ganz schlimm sieht es laut Jürgen Hänisch auch am Radweg zwischen Rimschweiler und dem Zweibrücker Nagelwerk aus. „Der wird mittlerweile sogar ,Das Hundeklo’ genannt“, fügt Hänisch hinzu. Er selbst hat keinen Hund, geht aber oft und gerne wandern. Dabei sieht er immer wieder die zurückgelassenen Hundehaufen. „Der Radweg sieht dabei besonders verheerend aus“. Hänisch spricht sich ebenfalls für Hundewiesen aus. Eine von ihnen könnte etwa an der Bickenalb entstehen. Auf der großen Grünanlage zwischen dem ehemaligen Altersheim und dem Nagelwerk treffen sich bereits jetzt laut Hänisch zahlreiche Hundehalter.

„Tretminen“ auf Contwiger Radweg

Laut Maritta Haas-Straß ist auch der Radweg in Contwig übersät mit „Tretminen“, wie sie schreibt. „Gleichermaßen fahren Kinder dort mit Fahrrädern, lernen das Radfahren. Allein die Vorstellung, ein Kind fällt und landet dann in einer solchen Hinterlassenschaft – übel, oder?“, so Haas-Straß. Sie ärgert sich aber nicht nur über Hundehaufen: „Bei unseren Wanderungen können wir oftmals viel Unrat beobachten. Der Anstand und die Liebe zur Umwelt lässt viel zu wünschen übrig.“

Melissa Rogg sieht das Liegenlassen von Hundehaufen als eine Charakterschwäche an. Die Zweibrückerin fordert, dass die Stadt mehr kontrolliert und es ahndet, wenn Gassi-Gänger die Häufchen auf dem Boden liegen lassen. „Anders kann man die nicht dazu bringen, das wegzumachen“, sagt Rogg. In den sozialen Medien habe sie oft hitzige Diskussionen um das Wegmachen der Hundehaufen geführt, einige Gassi-Gänger sind ihrer Meinung nach dabei unbelehrbar. „Grundsätzlich fehlt es an gegenseitiger Rücksichtnahme. Es ist doch kein Problem, sich zu bücken und das wegzumachen.“ Zumal das Liegenlassen der Haufen auch den Ärger von Hundehasser verstärke, die Giftköder auslegten. Extra seitens der Stadt eine Hundewiese auszuweisen könnte kontraproduktiv enden, befürchtet Melissa Rogg. „Damit wird die Verantwortung abgegeben“, sagt die Zweibrückerin. Viele Halter würden dann erst recht die Haufen liegenlassen, mit der Annahme, dass die Stadt für die Beseitigung zuständig ist. „Und auch aus ethischer Sicht fände ich eine Hundewiese nicht richtig“, fügt sie hinzu. Geld, das dafür investiert werden würde, solle eher für Kinderspielflächen oder Treffpunkte für Senioren ausgegeben werden.

Leserbriefe

