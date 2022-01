Sollen Hunde nur noch auf ihnen zugewiesenen Strecken Gassi gehen dürfen? Eine Ixheimer Landwirtin fordert das, sagt, sie sei es leid, dass freilaufende Hunde die Äcker niedertrampeln und ihre Haufen dort hinterlassen. Wie sehen Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Sache? Welche Erfahrungen haben Sie mit Ihren Hunden bei Spaziergängen gemacht? Welche Erlebnisse hatten Sie mit fremden Hunden? Wie ist das mit dem Hundekot, geht’s oder stört er doch sehr, und wenn ja, dann wo besonders? Können Gassi-Routen helfen? Kennen Sie Strecken in und um Zweibrücken, die sich dafür vielleicht anbieten würden? Das alles und noch viel mehr zum Thema Hunde können Sie am Dienstag von 10 bis 13 Uhr unserem Mitarbeiter Paul Kreiner schildern. Sie erreichen ihn unter Telefon 06332 922150 oder Sie können eine E-Mail schreiben an redzwe@rheinpfalz.de, Stichwort Hunde.