In den Sommerferien wird eine 1650 Meter lange Strecke des Etzelwegs saniert. Es handelt sich um den Abschnitt zwischen Aldi und der Gleiwitzstraße – hier wurde die Straßendecke durch die Umleitung während der Bauzeit des Nagelwerk-Kreisels am meisten in Mitleidenschaft gezogen.

„Geplant ist, dass die Arbeiten innerhalb der Sommerferien durchgeführt werden“, teilte der Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) auf Anfrage mit. „Ab der Gleiwitzstraße